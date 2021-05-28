Работники АВТОВАЗа придумали изощреннейшую схему, чтобы украсть 10 миллионов

Сотрудники автогиганта прикарманивали оловянные и медные изделия, используемые при производстве автомобилей LADA. Украденные запчасти затем измельчались на одном станке, после чего на другой установке придавали этому шроту удобную для транспортировки форму «таблеток».

Дальше брикеты раскладывались по мешкам из неприметной грязной ткани. Эти мешки укладывались на дно кузова грузовика, вывозившего обломки футеровочного кирпича, отслужившего свое на металлургическом производстве.

Очевидно, что в этой схеме участвовало не меньше десятка сообщников! Вот только, несмотря на красоту замысла, что-то пошло не так. КамАЗ, выезжавший за ворота АВТОВАЗа, остановили, разгрузили и, мягко говоря, удивились, что кроме кирпича самосвал везет 177 непонятных мешков.

«Вскрытие» тюфяков показало, что внутри упрятано 308 кг олова и 4088 кг меди. Если бы замысел увенчался успехом, это принесло компаньонам 3 770 000 рублей.

Притом пока нераскрытая полностью «бригада» «заныкала» на заводе еще несколько тонн цветмета на общую сумму больше 6 миллионов «целковых»! По итогу выходит, что старались ценители цветных металлов ради десяти миллионов.