Зачем опытные водители часто покупают в аптеках березовый деготь

Автомобильная химия сегодня занимает львиную долю полок в популярных магазинах автозапчастей, но яркие флаконы, гарантирующие успех броскими этикетками и силами могучей рекламы, не всегда побеждают обозначенные вопросы и всегда стоят дорого. Вихрь инфляции и курсовых колебаний заставил продавцов задрать ценники, а продавщиц на кассе недоуменно спрашивать у покупателей о необходимости столь дорогих «инвестиций». Так и живем!

Однако еще тридцать лет назад счастливые обладатели автомобилей сталкивались с точно такими же проблемами, и как-то их решали без помощи дорогостоящих снадобий. Да не было их просто, а если и были, то абсолютному большинству недоступные. Ничего не напоминает? А раз ситуация схожая, то и решение будет аналогичным. Например, всеми любимый и уважаемый кожаный салон — ну как кожаный, дерматиновый или, для красного словца, экокожаный — требовал внимания всегда. Он затирается, покрывается грязью и трещинами и нуждается в постоянной поддержке.

И тут на помощь приходило хорошо известное в народе средство — березовый деготь. Им лечили волосы и кожу, травили мошку на дачах и всегда покупали в аптеке за копейки. Он и сегодня стоит всего 42 рубля за флакон, которого хватит надолго. А еще деготь имеет свойство восстанавливать кожаные поверхности и мебель, делая материалы отделки мягче и эластичнее.