Российские таксисты активно «топят» за вакцинацию от коронавируса

Согласно опросу, который провел сервис городской мобильности «Ситимобил», водители решили пройти вакцинацию, потому что хотят обезопасить себя, своих близких и пассажиров и видят в этом рабочую необходимость. Так, 35% опрошенных начали проходить вакцинацию в июле, 30% — в мае-июне, 20% — в марте-апреле и 9% — зимой этого года, а около 5 сделали еще прививку в конце 2020 года.

Почти 80% вакцинированных водителей выбрали в качестве вакцины Спутник V. У абсолютного большинства вакцинированных (95%) не было каких-либо побочных симптомов и признаков недомогания после прививки, показал опрос. Поэтому 81% опрошенных готовы рекомендовать вакцинацию своим близким и коллегам.

Кстати, «Ситимобил» заключил сотрудничество с рядом медицинских учреждений в пяти городах Московской области: это Раменское, Люберцы, Красногорск, Балашиха и Химки. Там иностранные водители тоже смогут пройти бесплатную вакцинацию. Для этого компания закупила свыше 5 000 вакцин.

Между тем, «индийский» коронавирус, по словам представителей властей, помешал отчитаться уже в этом году о победе над COVID-19. Чтобы его победить, в Москве и ряде других регионов ввели QR-коды и пропуска, по которым только привитые и переболевшие «модной болезнью» могут ходить куда им вздумается.

Для всех остальных без «свежего» ПЦР-теста закрыт вход в заведения общепита, в некоторые развлекательные учреждения, на авиатранспорт. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как личный автомобиль поможет решить некоторые проблемы, вызванные жесткими ограничениями.