Куда чаще всего ездят россияне, несмотря на «коронакризис»

Чаще всего россияне сохраняют свой домашний адрес — он забит в приложении почти у 5 миллионов пользователей, на втором месте по количеству сохранений адреса под названием «Родители», а также адреса записанные, как «Мама».

В топ часто сохраняемых локаций попали также адреса детских садов, общежитий (которые большинство россиян называют «общага»), мест учебы и работы, вокзалов, аэропортов, а также больниц. Как отмечает сервис городской мобильности «Ситимобил», у более, чем 20% пользователей в приложении забиты адреса вторых половинок — их россияне ласково записывают, как «зая» или «любимый/ая».

Самым популярным видом спорта, согласно сохраненным названиям, оказался теннис, адреса с таким названием россияне тоже активно сохраняют. Не меньшей популярностью пользуются фитнес центры, спортзалы и бассейны, а также локации, которые записаны, как «маникюр», «ноготочки», «ресницы», «парикмахерская» или «косметолог».

Интересный факт: самые часто встречающиеся женские имена в сохраненных адресах — Настя и Катя, а мужские — Дима и Антон.