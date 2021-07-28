Какие автомобили чаще всего покупают обеспеченные россияне

Любопытно, что самая обеспеченная публика остановила свой выбор на автомобилях MINI со средневзвешенной ценой 2 600 000 рублей. Специалисты объяснили такой парадокс отнюдь не скупостью, а тем, что многие приобретают «миники» в качестве второго или даже третьего авто.

Респонденты, зарабатывающие свыше 60 000 на одного члена семьи, выбирали для себя автомобили разной стоимости. В ТОП-10 попали и дорогущие Genesis со средней ценой в 5 000 000, и Toyota — «всего» за 3 000 000 «целковых».

Интересно, что марка Land Rover, обладающая самой высокой средневзвешенной ценой — 7 400 000 — заняла лишь 7-е место. А кроме них, автовладельцы также отдавали предпочтения Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Infiniti и Lexus, уточняет агентство «Автостат».

Кстати, что касается солидных авто для солидных господ, то долгожданный Toyota Land Cruiser 300 появился у дилеров японской марки. Внедорожник заметно изменился, как с точки дизайна, так и технически. Портал «АвтоВзгляд» сообщает цены на новое поколение модели.