Немцы удивились качеству автомобилей российской сборки

На этот вопрос нам ответил лично Ксавье Дюшман, директор региона Евразия альянса Stellantis. По словам господина Дюшмана, альянсу Stellantis пришлось организовать специальные клиентские тесты, в рамках которых покупателям коммерческого транспорта из Германии демонстрировались LCV, собранные на калужском заводе.

- Всем извечтно, что нет более требовательного клиента, чем немецкий. Однако покупатели из Германии были поражены конкурентосопобностью автомобилей российского производства. Они отметили высокое качество сборки и отменную антикоррозийную обработку. В общем, немцы остались довольны! — заявил порталу «АвтоВзгляд» Ксавье Дюшман.

Отметим, что для европейского рынка на заводе ПСМА Рус уже собрана первая тысяча фургонов и микроавтобусов марок Peugeot, Citroen и Opel. А уже скоро ежегодный объем заграничных поставок должен составить 30 000 штук.

Кроме того, в Европу будет уходить до 80% собранных под Калугой дизелей объемом 1,6 литра. Притом мотор будет глубоко локализован: в ближайшее время одна из российских компаний займется отливкой блока цилиндров, а сам завод ПСМА Рус будет выполнять его механическую обработку.