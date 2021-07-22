Немцы удивились качеству автомобилей российской сборки

Фото: АвтоВзгляд.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», калужский завод ПСМА Рус, где выпускают коммерческие автомобили Peugeot, Citroen и Opel, всерьез намерен выйти в лидеры по поставкам автомобилей в Европу. Но как машины российской сборки примет рафинированная европейская публика?
Алексей Кованов

На этот вопрос нам ответил лично Ксавье Дюшман, директор региона Евразия альянса Stellantis. По словам господина Дюшмана, альянсу Stellantis пришлось организовать специальные клиентские тесты, в рамках которых покупателям коммерческого транспорта из Германии демонстрировались LCV, собранные на калужском заводе.

- Всем извечтно, что нет более требовательного клиента, чем немецкий. Однако покупатели из Германии были поражены конкурентосопобностью автомобилей российского производства. Они отметили высокое качество сборки и отменную антикоррозийную обработку. В общем, немцы остались довольны! — заявил порталу «АвтоВзгляд» Ксавье Дюшман.

Отметим, что для европейского рынка на заводе ПСМА Рус уже собрана первая тысяча фургонов и микроавтобусов марок Peugeot, Citroen и Opel. А уже скоро ежегодный объем заграничных поставок должен составить 30 000 штук.

Кроме того, в Европу будет уходить до 80% собранных под Калугой дизелей объемом 1,6 литра. Притом мотор будет глубоко локализован: в ближайшее время одна из российских компаний займется отливкой блока цилиндров, а сам завод ПСМА Рус будет выполнять его механическую обработку.

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22 июля 2021
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