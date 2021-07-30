Россиянин хотел засудить АВТОВАЗ, но сам попал под следствие

На что жаловался хозяин «Весты»: в машине нашлись неисправности стабилизатора, рулевого механизма и фар, а также затертая краска на капоте, крышке багажника и под наружными ручками и внутренними обивками всех дверей. Механические дефекты проявлялись неоднократно после их устранения.

Однако повторная экспертиза, инициированная АВТОВАЗом, установила: все эти неисправности были сфальсифицированы. Скажем, наклеенный на кромки обивок материал был специально сдвинут, а в рулевом наконечнике эксперт нашел следы термического воздействия на полимерную втулку.

В итоге решение первой решение инстанции было отменено, а в действиях истца обнаружены признаки мошенничества, о чем суд уведомил органы предварительного следствия. И теперь веставоду предстоит доказать, что поломки появились сами по себе, а не были подстроены.

Кстати, АВТОВАЗ пусть мелкими партиями, но уже собирает рестайлинговые LADA Vesta. Пока все машины уходят на испытания, но до конца года российский автогигант обязательно «выкатит» обновленную версию бестселлера.

Портал «АвтоВзгляд» попытался выяснить, какие «болячки» перейдут по наследству грядущей новинке от нынешнего варианта флагмана марки.