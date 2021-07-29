У очередного гаишника-взяточника нашли портрет в форме маршала СССР

Как сообщает «Комсомольская правда», в доме этого гаишника силовики нашли его портрет… в форме маршала Советского Союза. На груди у инспектора ГИБДД красуются две медали «Золотая звезда» и орден «Победа». Источником вдохновения для художника явно служил портрет маршала Александра Василевского.

О дальнейшей судьбе таганрогского придорожного полицейского пока ничего не сообщается. Есть лишь информация, что сотрудник автошколы и его знакомый год относили деньги лицу, отвечающему за выдачу «прав» (очевидно, тому самому любителю героической живописи). В последний раз мужчины передали пока что еще неустановленному злоумышленнику 192 000 рублей.

Вообще, в этом году коррупционные скандалы с участием сотрудников ГИБДД сыплются один за другим. Еще один инцидент только что произошел в Краснодаре, где по подозрению в получении взятки были задержаны четверо инспекторов ДПС. Там гаишники рассовали по патрульным машинам больше миллиона рублей.

Опытные путешественники-автолюбители наверняка наслышаны о специфическом поведении ростовских и кубанских сотрудников ГИБДД, встречи с которыми почти всегда омрачают настроение отдыхающих. Но одна «облава» на взяточников за другой позволяют надеяться, что скоро в среде придорожных полицейских будет наведен порядок.