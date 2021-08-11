Власти рассказали, при каком условии бензин будет стоить 64 рубля

Фото: speedme.ru.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», оптовые цены на бензин уже которую неделю держатся возле исторического максимума. При этом чиновники… гордятся происходящим: по мнению российских властей, без их мудрых решений и правильных действий топливо стоило бы на 30% дороже.
Алексей Кованов

Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин неожиданно заявил, что придуманный чиновниками «демпфер» компенсирует почти 20 000 рублей на тонну бензина, то есть около 15 рублей за литр. Именно на столько, по мнению господина Сорокина, была бы выше цена горючего на заправке, отмени власти коррекционный механизм.

Напомним, что демпфирующий механизм работает примерно так. Когда экспортные цены на бензин и дизтопливо превышают внутрироссийские, нефтяники получают из бюджета часть этой разницы. А когда случается обратная ситуация, происходит ровно наоборот — то есть нефтяные игроки пополняют государственную казну.

В общем, чиновники просто напрашиваются на похвалу, перед выборами доказывая, что они забоятся об электорате. Но забывают, что бензин… мог бы стоит еще дешевле! В розничной цене АИ-92 доля налогов, по разным оценкам, составляет от 62 до 71 процента. Вот только налоги и сборы никто снижать или отменять явно не собирается…

Между тем, по мнению независимых игроков топливного рынка, стоимость бензина сейчас надо увеличить на 6%. Портал «АвтоВзгляд» разбирался, может ли такое произойти.

бензин, цены на топливо, дизельное топливо
11 августа 2021
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