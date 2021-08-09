В разгар отпусков «Автодор» внезапно отменил скидки на платных дорогах

Первое и главное: отменены оказались не только «ночные» скидки, но и дисконт по транспондеру. Так что «платники» разом подорожали весьма существенно. По прикидкам, в будни ночью, а также при наличии транспондера добраться от Москвы до Санкт-Петербурга можно было за 1300 рублей, а теперь — за 1900 целковых, а в выходные — уже за 2400. Разница, согласитесь, существенная.

По итогу, для желающих сэкономить остались только скидки за проезд в будни — с понедельника по четверг. Кроме того, «Автодор» запустил «усовершенствовали программу лояльности»: автомобилисту начисляется от 3 до 15% от стоимости проезда, которые идут на личный счет постфактум.

Разумеется, возмущению водителей нет предела. В соцсетях всерьез обсуждают бойкот платных дорог, а также альтернативные варианты проезда до Северной столицы и черноморских курортов. Но факт остается фактом: с начала августа доступных вариантов прохватить по двум главным платникам страны стало меньше…

К слову, на остальных дорогах, включая ЦКАД, все скидки пока остались. Вот только отпускникам от этого радости немного…