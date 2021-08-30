Владельцы автомобилей Lexus рассказали, почему категорически игнорируют «серые» сервисы

Фото производителя.
Марка Lexus опубликовала результаты любопытного исследования: как оказалось, владельцы японского «премиума» очень довольны услугами фирменных сервисных центров, а потому не ездят за ремонтом по «серым» мастерским. А вот экономят ли они при этом, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Алексей Кованов

Аналитическое агентство «Автостат» опросило 20 000 автовладельцев премиальных автомобилей, что предпочитают услуги официальных дилеров. По итогам этого опроса именно Lexus стал лидером по двум ключевым показателям: «конкурентноспособная стоимость оригинальных запасных частей и расходных материалов» и «клиентоориентированность персонала, готовность оказать помощь».

Что касается цен на запчасти и расходники, то клиентам доступны разнообразные спецпредложения, что позволяют сократить расходы на техническое обслуживание и ремонт без потери качества работы.

Вдобавок владельцы Lexus отметили приветливость и желание помочь со стороны работников СТО: в официальных дилерских центрах царит комфортная атмосфера — сюда приятно возвращаться.

И еще одна новость, посвященная японскому премиум-бренду. Внедорожник Lexus GX460 недавно получил специальную серию, стал умнее и удобнее. Российские дилеры уже начали принимать заказы на модель. Чем она порадует будущих владельцев и во сколько обойдется, выяснил портал «АвтоВзгляд».

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30 августа 2021
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