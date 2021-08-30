ГИБДД «модернизировала» старый способ «развода» водителей

Обновленный способ «развода» обозреватель портала «АвтоВзгляд» увидел своими глазами на трассе Р-132 «Золотое кольцо» неподалеку от города Фурманов Ивановской области. Начало действа выглядит вполне традиционно: двухполосная дорога со сплошной разметкой, но вместо трактора или грузовика (солярка нынче стоит дорого!) «на дело» выходит потрепанный жизнью Renault Megane. Важный нюанс — задний номер «француза» затерт до полной нечитаемости.

«Работает» водитель «Мегана» так: сначала едет со скоростью около 100 км/ч, но плавно замедляется, подпуская едущий сзади автомобиль поближе. А затем происходит самое интересное! Человек за рулем Renault резко бьет по тормозам и принимает правее. Пикантности ситуации придает тот факт, что стоп-сигналы на машине «подставщика» не работают.

В итоге, чтобы не подбить махинатора, некоторые автомобилисты выезжают на «встречку». И через несколько сотен метров их оперативно «встречают» инспекторы ДПС, что начинают «шить» статью 12.15 КоАП — «выезд на полосу, предназначенную для встречного движения». Ну, а пресловутый Megane уходит «на второй круг». Так что будьте бдительны!