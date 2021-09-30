Какие гадости научились делать из автомобильных катализаторов

Таково действие нового наркотика: конголезцы начали принимать измельченные соты автомобильных катализаторов! У человека от такого «допинга» наступает сильная апатия, так что наркоман может по нескольку часов стоять или сидеть на одном месте, а затем просто засыпает.

Эффект от употребления измельченной керамики настолько понравился населению Конго, что кража каталитических нейтрализаторов приобрела повальный характер — в августе за упротрбление и распространие нового наркотика были задержаны около 100 человек.

В России «каталики» пока воруют только ради драгметаллов. Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал, что российским автомобилистам надо быть начеку, оставляя машину без должного присмотра! Более того, забирая автомобиль из автосервиса, его надо обязательно осматривать снизу.