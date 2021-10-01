Госдума начала процедуру отмены техосмотра

– Еще один важный закон в повестке Совета Думы — об отмене обязательного техосмотра. Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств, — написал он.

Володин отметил, что техосмотр сохранится для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации. Сообщается, что законопроект должен быть включен в примерную программу работы Госдумы на осеннюю сессию. В таком случае его рассмотрения можно ожидать в ноябре текущего года. Документ направлен в комитеты, комиссии и фракции Госдумы, а также в Совфед, правительство и региональные органы власти для получения отзывов и предложений.