Штрафы за «пережог»: как и на какие суммы наказывают дальнобойщиков

В итоге от водителей требуют, чтобы машины расходовали меньше, чем предусмотрел производитель. Тех, кто превышает свежие нормативы, штрафуют, притом весьма существенно: как рассказывает ABW, за 700 литров перерасхода дальнобойщика, работающего на литовскускую фирму, наказали на 1000 долларов (примерно 72 000 рублей) — такую практику русскоязычные работники называют «штрафами за пережог».

Еще одно новшество — ремонт полуприцепа за свой счет, если столкновение произошло при движении автопоезда задним ходом. Якобы страховая компания выплачивает компенсацию, только когда повреждения получает передняя часть либо боковины.

Впрочем, в последнее время и частники, и компании стараются не покупать грузовики без камеры заднего вида. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» представитель крупного грузоперевозчика, с таким оборудованием машины приходится ремонтировать куда реже.