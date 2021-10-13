Geely будет выпускать премиальные смартфоны

У компании Geely выстроены производственная и промышленная цепочки, налажен процесс разработки программного обеспечения и интеграции в глобальную инфраструктуру, включая собственную спутниковую сеть. Почему бы и не инвестировать средства в развитие мобильных технологий? Вот и инвестировали.

«Смартфоны превратились в мобильные терминалы и целые платформы, которые позволяют пользователям не только максимально быстро и комфортно пользоваться инновациями, но и создавать более продвинутые автомобильные приложения. А умные автомобили и электронные устройства тесно связаны между собой», — подчеркнул основатель холдинга Geely Эрик Ли.

В ближайших планах компании — разработка,производство и синхронизация смартфонов, спутников, авто- и аэромобилей.