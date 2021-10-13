Geely будет выпускать премиальные смартфоны

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Компания Hubei Xingji Shidai Technology, основанная боссом холдинга Geely Эриком Ли, объявила о намерениях ворваться в сегмент мобильных устройств. И не абы каких, а премиальных! А автостроитель поможет выпуску смартфонов, основываясь на опыте проектирования, исследований и разработок.
Мирон Горин

У компании Geely выстроены производственная и промышленная цепочки, налажен процесс разработки программного обеспечения и интеграции в глобальную инфраструктуру, включая собственную спутниковую сеть. Почему бы и не инвестировать средства в развитие мобильных технологий? Вот и инвестировали.

«Смартфоны превратились в мобильные терминалы и целые платформы, которые позволяют пользователям не только максимально быстро и комфортно пользоваться инновациями, но и создавать более продвинутые автомобильные приложения. А умные автомобили и электронные устройства тесно связаны между собой», — подчеркнул основатель холдинга Geely Эрик Ли.

В ближайших планах компании — разработка,производство и синхронизация смартфонов, спутников, авто- и аэромобилей.

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13 октября 2021
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