На Камчатке фейерверком чуть не сожгли автобусный парк

ЧП произошло в автобусном парке на улице Ватутина в Петропавловске-Камчатском. Сигнальная ракета, выпущенная в начале 12-го ночи по местному времени неустановленным гражданином, приземлилась на один из припаркованных автобусов. Импровизированный зажигательный снаряд вполне смог бы выполнить свою разрушительную миссию, не вмешайся в происходящее полицейский патруль, проезжавший в этот момент мимо автопарка.

Служивые увидели, что произошло, вызвали пожарных, а сами приступили к тушению имевшимися в их распоряжении средствами. Один из них забрался на крышу «буса» с огнетушителем и приступил к борьбе с возгоранием, поскольку сигнальная начинка ракеты продолжала гореть. Через десять минут прибыли две пожарные машины и «добили» возгорание. Оказалось, что огонь уже начал распространяться внутрь салона: ракета попала в электрический вентилятор на крыше машины и если бы не оперативное вмешательство полицейских, выгореть мог бы весь автобусный парк.