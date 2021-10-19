Почему опытные водители стали массово снимать ГБО со своих машин

По состоянию на середину октября розничная стоимость сжиженного газа (LPG) на заправках колеблется от 32 до 35 рублей. Между тем, эксплуатация автомобиля на таком топливе считается выгодной, если бензин стоит на 30—50% дороже. Так что при нынешней стоимость «девяносто второго» — это 46 рублей за литр — установка ГБО перестает иметь какой-либо смысл.

Но это еще не все. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сообщество компаний по установке газобаллонного оборудования «Союз ГБО», столичная ГИБДД начала настоящую облаву на владельцев газомоторных машин.

По данным издания, инспекторы предъявили необоснованные требования нескольким тысячам автомобилистов: инспекторы требуют удалить оборудование, даже если хозяин авто предъявляет соответствующие документы на имеющуюся аппаратуру.

В итоге, автомобилистам приходится либо бегать по инстанциям, пытаясь повторно узаконить установку газового баллона, либо — снимать ГБО. Притом многие водители предпочитают демонтировать установки, не дожидаясь внимания со стороны ГИБДД.

Не случайно глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков попросил Президента РФ Владимира Путина устранить «административные барьеры при переводе на газ», ведь сейчас установка аппаратуры считается изменением конструкции транспортного средства.

В одном из центров, где занимаются монтажом ГБО, порталу «АвтоВзгляд» рассказали, что поток новых клиентов практически иссяк, а старые часто просят отключить баллон, опасаясь внимания ДПС, что раньше было явлением чрезвычайно редким.