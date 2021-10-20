Чиновники не смогли своими силами написать новые методички для автошкол

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на эксперта ДОСААФ Андрея Степанова, в новой версии методических материалов предусмотрено сокращение числа аудиторных занятий со 188—190 часов до 144—149 — проще говоря, четвертую часть всего материала будущие водители будут изучать дома.

Кроме того, ученикам автошкол придется пройти практическое (!) занятие по оформлению аварии без участия ГИБДД, изучить способы установки детских автокресел, а также современные системы управления автомобиля.

Скажем, потенциальным автомобилистам подробно объяснят, как поступить, когда на панели приборов загорелся значок неисправности двигателя Check Engine или сигнал перегрева охлаждающей жидкости.

Наконец, финальное — добавление темы «Культура вождения и этика водителей», в которой прописаны "мотивация безопасного вождения' и «этические нормы» водителя.