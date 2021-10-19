На Украине «создали» преемника армейского ЛуАЗ-967

Как уверяет компания «Украинская бронетехника», ее специалистам удалось создать не просто преемника знаменитому ТПК, но и вывести модель на принципиально новый уровень. Так, представленный фирмой четырехосный транспортер сделан… беспилотным — то есть платформа может подвозить боеприпасы и провизию, а также вывозить раненных без риска для водителя, так как управление осуществляется дистанционно.

Впрочем, слово «создать» здесь лишнее: как рассмотрел портал «АвтоВзгляд», новинка от украинского производителя, на самом деле, разработана и выпускается группой Milanion Group из Объединенных Арабских Эмиратов, а ее оригинальное название — Agema UGV.

Впрочем, это уже традиция. Ведь ранее та самая «Украинская бронетехника» выкатила для ВСУ… слегка доработанный пикап Toyota Hilux, совершенно не постеснявшись указать, что это — ее собственная разработка.