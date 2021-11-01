Центробанк назвал способ, позволяющий автовладельцам уменьшить траты на обслуживание автокредита

Вступило в действие информационное письмо ЦБ от 22 октября 2021 «О реструктуризации кредитов (займов) физическим лицам и субъектам МСП». В нем ЦБ рекомендует кредитным организациям удовлетворять просьбы заемщиков об изменении условий выплат. Это касается тех случаев, когда доходы гражданина больше не позволяют ему в полной мере выполнять его кредитные обязательства в связи с пандемией коронавируса. В письме ЦБ говорится, что обратиться с подобной просьбой в банк гражданин может с 1 ноября по 31 декабря 2021 года.

Для этого заемщик должен, помимо соответствующего заявления, предоставить банкирам документ, подтверждающий факт заболевания COVID-19 у него самого или у кого-то из проживающих вместе с ним членов семьи. ЦБ отдельно подчеркивает, что новый порядок распространяется также и на граждан, которые ранее уже реструктуризировали свою задолженность перед кредитной организацией. Центробанк рекомендовал банкам освобождать эту категорию должников от штрафов и пени.