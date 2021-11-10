Жителю Новосибирска вернули Toyota Camry, угнанную 15 лет назад

Во время обычного патрулирования инспекторы ГИБДД остановили 15-летнюю «Тойоту». Но кроме обычной проверки документов сотрудники ДПС вдруг решили осмотреть VIN-номер на кузове… И служителям правопорядка показалось, что номер перебит. Что вскоре подтвердили криминалисты.

Установить оригинальный номер не удалось, так как его полностью уничтожили. На этом основании было возбуждено уголовное дело по ст. 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».

Чтобы докопаться до истины, сотрудники иркутского Интерпола запросили помощи у… коллег из Японии. А те, в свою очередь, привлекли завода-изготовитель! И уже там выяснились изначальные номера кузова и двигателя, по которым удалось установить законного владельца машины.

Кстати, недавно Всероссийский союз страховщиков обнародовал свой ежегодный рейтинг популярных на российском рынке легковушек, построенный на основе их стойкости к угону. Вот только, по мнению портала «АвтоВзгляд», его практическая ценность сомнительна…