Патрули ЦОДД пересадят на баснословно дорогие иномарки

Предполагается, что 170 электрокаров передадут Центру организации дорожного движения (ЦОДД) — на этих машинах будут ездить патрули, отслеживающие нарушителей. Оставшиеся 30 единиц техники отдадут Мосгортрансу.

Как утверждают «Ведомости», для закупки сейчас рассматривается Hyundai Ioniq 5, Renault Zoe и Volkswagen ID.3. При этом ни один из этих электромобилей на российском рынке официально не представлен.

Добавим, что все это — достаточно дорогие машины. Скажем, в Европе за Hyundai Ioniq 5 (на фото) просят 41 900 евро, а это — на секундочку — аж 3 500 000 рублей! Volkswagen ID.3 тоже недешев — от 31 500 евро или 2 600 000 «целковых».

Между тем, помимо высокой цены (вместо одного «Айоника» можно купить 3—4 «Весты»), вольт-амперные модели имеют и другие минусы. Так как патрули ЦОДД ездят действительно много, городу придется закупить дорогущие зарядные терминалы — с напряжением 800 вольт и мощностью 350 кВт.

В этом случае батарея электромобиля Hyundai сможет перезарядиться на 80% за 18 минут. Накопленного запаса теоретически должно хватить на 400 км пробега. Хотя сильный мороз, разумеется, сократит «дальнобойность» авто.

Что касается самого ЦОДД, то, несмотря на все потуги столичных властей, москвичи и гости Первопрестольной не спешат отказываться от личных автомобилей и пересаживаться на общественный транспорт. И чиновники жестко мстят водителям за это…