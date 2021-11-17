В некоторых регионах России возник жесткий дефицит бензина

Поясним. Розничные сети «акул большого бизнеса» глубоко убыточны, однако, эти убытки нефтяники компенсируют доходами от оптовых продаж нефтепродуктов, а главное — выплатами из федерального бюджета. Поэтому топливо на заправках, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, может стоить сразу на 5—7 рублей дешевле, нежели на независимых АЗС!

Понятно, что при таком раскладе автомобилисты игнорируют частные АЗС, выбирая станции федеральных сетей. В итоге, частники банкротятся, закрываются, а топливо становится менее доступным, рассказал «Известиям» глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

В отдельных восточных субъектах, где ценовая разница между заправками наиболее ощутима, к «вертикально интегрированным» АЗС выстроились вереницы автомобилей, тогда как независимые комплексы стоят практически без единого клиента…

В Минэнерго проблемы не видят вообще: дескать, топлива везде и всем хватает. А ФАС лишь «призвала обратить внимание на обеспечение топливом ДФО». Так что ничего нового: пока люди страдают, власти уверены, что все хорошо.

Между тем, в России недавно нашлась новая причина, чтобы дизтопливо резко подорожало по всей стране. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», солярка, скорее всего, будет расти в цене и дальше.