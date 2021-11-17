В России начали угонять передвижные пункты вакцинации

Сама машина — длиннобазный среднетоннажник со сдвоенной кабиной и объемистым изотермическим кузовом, в котором как раз располагалась мобильная амбулатория. Не узнать такую машину просто невозможно: ее кузов расписан многочисленными призывами вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции…

Тем не менее, следы пропавшего около недели назад грузовика до сих пор не обнаружены! Поэтому кто и зачем угнал передвижной медкабинет, остается загадкой.

То ли противники всеобщей вакцинации (так называемые антиваксеры) таким странноватым образом высказали свою позицию, то ли на «Газон Next» стоимостью около 4 000 000 рублей на черном рынке нашелся свой покупатель.

Полиция завела уголовное дело по статье «Угон», а оперативники по городским видеокамерам пытаются отследить перемещения большегруза. При этом штатная система слежения за грузовиком перестала передавать сигналы аккурат перед угоном.

В общем, лихой люд не дремлет! Ведь сначала страну накрыла волна краж катализаторов, затем криминальному элементу приглянулись колеса. Теперь стали пропадать медицинские автоомбили… Кроме того, как выяснил портал «АвтоВзгляд», к нашему брату подкралась и другая опасность.