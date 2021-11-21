Дмитровское шоссе остановится навсегда, или Кто еще верит обещаниям Путина

Такого единодушия с населением у законодателей в Первопрестольной не было давно. Но, похоже, оно стало возможным только потому, что несколько лет назад даже Президент РФ Владимир Путин засомневался в целесообразности уничтожения учебного заведения, около 200 лет готовящего потрясающие кадры для сельского хозяйства страны. Однако времена (и лидеры) меняются, как и их обещания…

Но напомним суть проблемы. Еще в 2016-м году Тимирязевскую академию — лакомый кусок для любого застройщика с ее то многогектарными опытными полями — новые столичные власти решили отдать под строительство жилья. Понятно, что цены на недвижимость в этом районе (до Кремля — 10 км) сумасшедшие.

При этом никто и не думал о том, что и без того мучающееся в вечных пробках Дмитровское шоссе (а в часы пик и Тимирязевская улица, и все местные магистральки) уже навсегда увязнет в многочасовых заторищах.