Дмитровское шоссе остановится навсегда, или Кто еще верит обещаниям Путина

Фото avtovzglyad.ru
Громкий митинг против застройки коммерческим жильем территории Тимирязевской академии (ТСХА) прошел 21 ноября в столице. И хотя подобных протестных акций, не приводящих ни к чему, в городе случалось множество, эта — особенная. Хотя бы потому, что, как выяснил портал «АвтоВзгляд», против коммерсантов практически одним фронтом выступили и муниципальные депутаты района, и многие депутаты Мосгордумы.
Александр Ростарчук

Такого единодушия с населением у законодателей в Первопрестольной не было давно. Но, похоже, оно стало возможным только потому, что несколько лет назад даже Президент РФ Владимир Путин засомневался в целесообразности уничтожения учебного заведения, около 200 лет готовящего потрясающие кадры для сельского хозяйства страны. Однако времена (и лидеры) меняются, как и их обещания…

Но напомним суть проблемы. Еще в 2016-м году Тимирязевскую академию — лакомый кусок для любого застройщика с ее то многогектарными опытными полями — новые столичные власти решили отдать под строительство жилья. Понятно, что цены на недвижимость в этом районе (до Кремля — 10 км) сумасшедшие.

При этом никто и не думал о том, что и без того мучающееся в вечных пробках Дмитровское шоссе (а в часы пик и Тимирязевская улица, и все местные магистральки) уже навсегда увязнет в многочасовых заторищах.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Впрочем, и строительства новых поликлиник, детсадов и школ никто и не предусматривал. То есть почти центровой район должен был стать обычным «спальником» по типу пред- или замкадья (сейчас тут планируется возвести пять-шесть 65-этажных башен и кучу домов чуть ниже ростом).

С той только разницей, что если, например, в так называемой новой Москве так или иначе можно строить новые направления, то в этом месте — учитывая расположенный буквально напротив планируемой стройки Тимирязевский лес — нет!

В итоге, если говорить только о дорожном движении, и Дмитровское шоссе, и Тимирязевская улица (и без того весьма узкая) замрут раз и навсегда в любое время суток. А с ними — и куча сопредельных административных округов. Но, повторимся, в 2016-м году в ситуацию вмешался Президент РФ Владимир Путин.

Фото из соцсетей.

Нет, он напрямую не запретил строительство, но предложил «оставить в покое ТСХА». Тем не менее, заинтересованные в другом решении официальные лица и департаменты прислушались к мнению лидера страны. Но, видимо, времена, как и политическая конъюнктура, меняются. И сегодня против мнения президента запросто выступает даже администрация академии. И по этому поводу очень точно высказалась депутат Мосгордумы Елена Янчук:

— Путина забыли — Тимирязевскую академию хотят уничтожить, чтобы вместо нее поставить памятник алчности строителей в виде очередных человейников…

И порталу «АвтоВзгляд» очень любопытно, что по этому поводу думает мэр Москвы г-н Собянин: можно ли возводить в центре города небоскребы, не учитывая ни дефицит дорожной инфраструктуры, ни давней нехватки мест в образовательных и лечебных учреждениях? Хотя вопрос этот, увы, чисто риторический…

Тем не менее, портал «АвтоВзгляд» продолжит следить за ситуацией.

заторы, пробки, дептранс, скандал, собянин
21 ноября 2021
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