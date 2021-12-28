Почему на самом деле штрафы за неоплату платной парковки — незаконны

Само собой разумеется, что предусмотрены бюджетные варианты. Если у человека есть мобильный телефон, то (при положительном балансе) можно отправить СМС для оплаты, а если есть смартфон, то на него легко устанавливается мобильное приложение, которое легко и просто позволит совершить перевод денег.

Если же по какой-то причине всего этого нет, но имеется банковская карта, то можно дойти до терминала, который находится где-то неподалёку или за каким-то углом, где и оплатить парковку. Коли же есть наличные, то ничто не мешает обойти все ближайшие торговые точки в поиске терминала для перевода денег и уже там найти заветную щель для платежа кэшем. Понятно, что для оплаты подойдёт и ближайший банк. Там достаточно занять очередь и протянуть оператору платежку с указанием реквизитов получателя. Имеется только один маленький недостаток, про который чуть ниже.

Дело в том, что вы — не потребитель, а владелец парковки — не продавец. Это значит, что совершить платеж надо в течение 5 минут после того, как автомобиль занял место на стоянке. После пропуска этого периода времени, даже если в телефоне села батарейка, терминал оказался в таких дебрях, где его можно найти только к вечеру, а очередь в банке подошла только через минут десять, появляется основание для того чтобы потребовать с вас уплаты штрафа в размере 5000 рублей.