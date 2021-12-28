Почему на самом деле штрафы за неоплату платной парковки — незаконны

Само собой разумеется, что предусмотрены бюджетные варианты. Если у человека есть мобильный телефон, то (при положительном балансе) можно отправить СМС для оплаты, а если есть смартфон, то на него легко устанавливается мобильное приложение, которое легко и просто позволит совершить перевод денег.
Если же по какой-то причине всего этого нет, но имеется банковская карта, то можно дойти до терминала, который находится где-то неподалёку или за каким-то углом, где и оплатить парковку. Коли же есть наличные, то ничто не мешает обойти все ближайшие торговые точки в поиске терминала для перевода денег и уже там найти заветную щель для платежа кэшем. Понятно, что для оплаты подойдёт и ближайший банк. Там достаточно занять очередь и протянуть оператору платежку с указанием реквизитов получателя. Имеется только один маленький недостаток, про который чуть ниже.
Дело в том, что вы — не потребитель, а владелец парковки — не продавец. Это значит, что совершить платеж надо в течение 5 минут после того, как автомобиль занял место на стоянке. После пропуска этого периода времени, даже если в телефоне села батарейка, терминал оказался в таких дебрях, где его можно найти только к вечеру, а очередь в банке подошла только через минут десять, появляется основание для того чтобы потребовать с вас уплаты штрафа в размере 5000 рублей.
Изложенное выше вполне обычно и написано лишь для тех, кто только собирается ехать в Москву. Для тех же, кто уже изведал все прелести платных парковок и уже является добросовестным кормильцем московского бюджета, предлагаю посмотреть на проблему со штрафами с другой стороны.
Штрафы за неуплату размещения автомобилей на платных парковках назначаются постановлениями по делам об административных правонарушениях должностными лицами ГКУ АМПП (это учреждение, подведомственное столичному Дептрансу). Мне кажется, что никто и никогда не видел протоколов АМПП, составленных на неплательщиков для привлечения к административной ответственности. Вместо протоколов сразу печатаются постановления. Об их законности и предлагаю подумать.
Закон гласит, что рассмотреть дело об административном правонарушении без составления протокола с вынесением постановления на собственника транспортного средства можно в том случае, если правонарушение было совершено с использованием транспортного средства.
Правила пользования платными парковками и порядок оплаты за размещение автомобилей на платных парковках гласят о том, что оплата совершается деньгами с использованием упомянутых выше СМС, мобильных приложений, терминалов, банков и т. п. Если верить закону города Москвы, то наказание следует за «неуплату» за размещение автомобиля на платной парковке. Не за «размещение» без уплаты, а именно за неуплату.
Так как для уплаты автомобиль не нужен (хотел бы я посмотреть на тот паркомат, в который надо засовывать авто!), то он для этого и не используется. При этом «неуплата» происходит вообще без использования машины. Раз так, то любая автоматическая фиксация правонарушения, совершенного без использования транспортного средства, не должна служить основанием для привлечения к ответственности автовладельца. Надо наказывать того, кто должен уплатить, но не сделал этого…
Только о чем это я? О том, что в Москве не вынесено ни одного законного постановления за неуплату размещения автомобилей на платных городских парковок? Нет, конечно же! Практически все постановления, копии которых были получены больше десяти суток назад и не были обжалованы, уже вступили в законную силу и назначенные ими штрафы должны быть уплачены. Даже если в таком постановлении вместо существа правонарушения будет сказка про Колобка, а размер штрафа похож на номер телефона, то после его вступления в силу уже никто не обязан восстанавливать срок подачи жалобы и отменять постановление. То есть, все со всем согласны и только отдельные товарищи хотят немного поговорить перед тем, как произойдет оплата штрафа.
Зачем я это написал, если почти 10 лет с момента появлений таких постановлений они стали обычным явлением? Не знаю. Если кто-то написал сказку «Голый король», то кому-то было интересно ее прочитать. Если что-то видит только один человек, то он может быть просто странным, но если одно и тоже видят несколько человек, то это уже повод для того, чтобы сделать вывод о том, что что-то такое тут есть. Так что же видите вы?