Нормальное гетто: почему мы неизбежно будем платить за парковку во дворах

В интермедии Романа Карцева и Виктора Ильченко «Доктор, сшейте мне костюм!» на первый взгляд обыгрывается лишь нелепость ситуации, когда пациент обращается не по адресу, требуя от врача услугу портного. Пациент проявляет настойчивость, доктор постепенно сдается и готов шить костюм. На самом деле, не только натиск пациента ломает врача. За время атаки доктор проходит все пять стадий принятия неизбежного, известных в психологии как Модель Кюблер-Росс: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.
За короткий промежуток времени, доктор психологически прошел огромный путь и, самое важное, стал воспринимать ремесло портного привычным, нормальным, допустимым для себя. Если бы Карцев и Ильченко развили тему, то во второй части нам бы показали человека, считающего шитье костюмов нормой для врача. Следовательно, настаивая на недопустимом, надо лишь терпеливо ждать и люди сдадутся, обдумав, привыкнув и смирившись. Вне зависимости от сути предложения.
У Виктора Астафьева в повести «Царь-Рыба» страшный момент — рыбак уговаривает рыбу сдаться. Они оба обессилели. Рыба огромная. Она на крючке. Но рыбака выбросило из лодки. Он в холодной воде. Схватка продолжается бесконечно долго. И человек навязывает требование — прими неизбежное, сдайся, умри.
Недопустимо, дико, преступно рассуждать с серьезными лицами о способах уничтожения людей. В фашистском концлагере. Но ведь было, когда образованные люди на совещаниях решали, как правильнее убивать, утилизировать, использовать оставшееся. Дискутировали о том, что расстреливать хуже, поскольку потом придется закапывать, лучше строить комплекс по переработке и убивать газом, а затем сжигать в печах.
У непричастных от таких разговоров встают волосы дыбом, а навсегда сформированное неприятие диктует невозможность и недопустимость подобного. А когда-то общество приняло появление концлагерей, пройдя все пять стадий принятия факта. Не вместе и не одновременно. Было и сопротивление. Но остальные приняли. Для них концлагерь стал привычен.
Платные парковки в наших дворах. Сейчас мы переходим от первой стадии отрицания ко второй — гневу. Московская власть продолжает натиск и ждет, когда мы примем идею, как неизбежную.
Дептранс не уймется. Обсуждая чудовищное, недопустимое, нелепое, он ждет, когда мы начнем торговаться, а затем впадем в депрессию. Хотя многие с нее и начинают, миновав в себе отрицание (властям виднее), гнев (плетью обуха не перешибешь), сразу переходя к торгу (а если платных мест на всех не хватит?).
Дептранс ждет, когда наступит пятая стадия принятия. Для этого он постоянно держит тему на виду, чтоб публика обсуждала и привыкала. Кстати, «Пять стадий принятия неизбежного» психолога Элизабет Кюблер-Росс сопоставимы с методикой описанной бывшим заключенным Бухенвальда Бруно Беттельгеймом «Шесть уроков нацистов, как из личностей сделать биомассу». Четыре пункта одинаковые.