Нормальное гетто: почему мы неизбежно будем платить за парковку во дворах

Фото pp.userapi.com
Вброс Дептранса Москвы в информационное пространство через явно подконтрольный ему ресурс «Пробок.нет» новости о том, что парковки во дворах многоэтажек должен быть платными, поначалу жутко взбудоражил автомобильное сообщество. Но страсти, на удивление, улеглись довольно быстро. Почему так случилось, весьма неоднозначно, со столь же неоднозначными историческими параллелями порталу «АвтоВзгляд» объяснил известный автоэксперт Сергей АСЛАНЯН.
Сергей Асланян

В интермедии Романа Карцева и Виктора Ильченко «Доктор, сшейте мне костюм!» на первый взгляд обыгрывается лишь нелепость ситуации, когда пациент обращается не по адресу, требуя от врача услугу портного. Пациент проявляет настойчивость, доктор постепенно сдается и готов шить костюм. На самом деле, не только натиск пациента ломает врача. За время атаки доктор проходит все пять стадий принятия неизбежного, известных в психологии как Модель Кюблер-Росс: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

За короткий промежуток времени, доктор психологически прошел огромный путь и, самое важное, стал воспринимать ремесло портного привычным, нормальным, допустимым для себя. Если бы Карцев и Ильченко развили тему, то во второй части нам бы показали человека, считающего шитье костюмов нормой для врача. Следовательно, настаивая на недопустимом, надо лишь терпеливо ждать и люди сдадутся, обдумав, привыкнув и смирившись. Вне зависимости от сути предложения.

У Виктора Астафьева в повести «Царь-Рыба» страшный момент — рыбак уговаривает рыбу сдаться. Они оба обессилели. Рыба огромная. Она на крючке. Но рыбака выбросило из лодки. Он в холодной воде. Схватка продолжается бесконечно долго. И человек навязывает требование — прими неизбежное, сдайся, умри.

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Недопустимо, дико, преступно рассуждать с серьезными лицами о способах уничтожения людей. В фашистском концлагере. Но ведь было, когда образованные люди на совещаниях решали, как правильнее убивать, утилизировать, использовать оставшееся. Дискутировали о том, что расстреливать хуже, поскольку потом придется закапывать, лучше строить комплекс по переработке и убивать газом, а затем сжигать в печах.

У непричастных от таких разговоров встают волосы дыбом, а навсегда сформированное неприятие диктует невозможность и недопустимость подобного. А когда-то общество приняло появление концлагерей, пройдя все пять стадий принятия факта. Не вместе и не одновременно. Было и сопротивление. Но остальные приняли. Для них концлагерь стал привычен.

Фото history-doc.ru

Платные парковки в наших дворах. Сейчас мы переходим от первой стадии отрицания ко второй — гневу. Московская власть продолжает натиск и ждет, когда мы примем идею, как неизбежную.

Дептранс не уймется. Обсуждая чудовищное, недопустимое, нелепое, он ждет, когда мы начнем торговаться, а затем впадем в депрессию. Хотя многие с нее и начинают, миновав в себе отрицание (властям виднее), гнев (плетью обуха не перешибешь), сразу переходя к торгу (а если платных мест на всех не хватит?).

Дептранс ждет, когда наступит пятая стадия принятия. Для этого он постоянно держит тему на виду, чтоб публика обсуждала и привыкала. Кстати, «Пять стадий принятия неизбежного» психолога Элизабет Кюблер-Росс сопоставимы с методикой описанной бывшим заключенным Бухенвальда Бруно Беттельгеймом «Шесть уроков нацистов, как из личностей сделать биомассу». Четыре пункта одинаковые.

парковка, платная парковка, дептранс, коррупция, скандал
11 августа 2021
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