Нормальное гетто: почему мы неизбежно будем платить за парковку во дворах

В интермедии Романа Карцева и Виктора Ильченко «Доктор, сшейте мне костюм!» на первый взгляд обыгрывается лишь нелепость ситуации, когда пациент обращается не по адресу, требуя от врача услугу портного. Пациент проявляет настойчивость, доктор постепенно сдается и готов шить костюм. На самом деле, не только натиск пациента ломает врача. За время атаки доктор проходит все пять стадий принятия неизбежного, известных в психологии как Модель Кюблер-Росс: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

За короткий промежуток времени, доктор психологически прошел огромный путь и, самое важное, стал воспринимать ремесло портного привычным, нормальным, допустимым для себя. Если бы Карцев и Ильченко развили тему, то во второй части нам бы показали человека, считающего шитье костюмов нормой для врача. Следовательно, настаивая на недопустимом, надо лишь терпеливо ждать и люди сдадутся, обдумав, привыкнув и смирившись. Вне зависимости от сути предложения.

У Виктора Астафьева в повести «Царь-Рыба» страшный момент — рыбак уговаривает рыбу сдаться. Они оба обессилели. Рыба огромная. Она на крючке. Но рыбака выбросило из лодки. Он в холодной воде. Схватка продолжается бесконечно долго. И человек навязывает требование — прими неизбежное, сдайся, умри.