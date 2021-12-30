Почему московским автовладельцам стало невыгодно заправлять машины газом

Эксперты АНО «Мониторинг АЗС» и ГК «Монтранс» в течении всего 2021 года отслеживали розничные цены на АЗС в столичном регионе. Они выяснили, что газомоторное топливо на территории московской агломерации дорожало опережающими темпами, гораздо интенсивнее, чем бензин и дизтопливо. По итогам исследования чеков, полученных с топливно-раздаточных станций Москвы и МО средняя цена 92 бензина на январь 2021 года составляла 43, 87 рублей, а цена на декабрь 2021 года — 46, 63 рублей. Стоимость 95-го бензина на январь 2021 года составляла 48,43 рублей, а на декабрь 2021 года — 51,44 рубля. Таким образом, основные марки топлива — 92-й и 95-й подорожали в рамках официальной инфляции, чуть не дотянув до 8%.

Средняя цена дизтоплива увеличилась почти на 11% — с 48,01 до 52,51 рубля. 100-й бензин, он подорожал чуть более, чем на 9% — с 55,19 до 60,15 рубля.

Наибольшее же увеличение топливных цен пришлось на сжиженный природный газ. Его стоимость увеличилась за год почти на 20% — с 26,44 рубля до 32,18 рубля. Это гораздо выше ожидаемого центральным банком уровня инфляции в 8% за 2021 год.

— Подорожанием газа обусловлена тем, что в отличие от бензина, его стоимость государством не регулируется. В результате владельцы в проигрыше оказались владельцы авто с газобаллонным оборудованием так как им стало просто невыгодно заправляться этим видом топлива, — считает руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.