Распахни багажник: водители придумали новый способ защиты от воров

Фото: opelpro.ru.
США накрыла волна краж и угонов: по данным департамента полицейского управления Сан-Франциско, в 2021 году число угонов возросло на 32 %, а взломов и краж — на 27%. И сбить волну преступности заокеанской полиции пока не удается! Поэтому, как выяснил портал «АвтоВзгляд», автомобилисты вынуждены изобретать необычные способы защиты своего имущества.
Алексей Кованов

Удивительно, но американские автомобилисты решили оставлять свои машины… с распахнутыми багажниками. Это как водители грузовиков открывают ворота кунга: дескать, брать внутри нечего, полэтому не ломайте, пожалуйста, замки.

Впрочем, полиция призывает как можно скорее отказаться от такой тактики. Ведь поднятая пятая дверь автомобиля провоцирует злоумышленников на дургие преступления — например, кражу сидений, медиасистемы или запасного колеса.

И вообще, в последнее время рядовых автомобилистов — притом не только штатовских, но и российских — преследует одна напасть за другой. Сначала страну накрыла волна краж катализаторов… Ну, а теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», к нашему брату подкралась новая опасность.

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30 декабря 2021
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