Распахни багажник: водители придумали новый способ защиты от воров

Удивительно, но американские автомобилисты решили оставлять свои машины… с распахнутыми багажниками. Это как водители грузовиков открывают ворота кунга: дескать, брать внутри нечего, полэтому не ломайте, пожалуйста, замки.

Впрочем, полиция призывает как можно скорее отказаться от такой тактики. Ведь поднятая пятая дверь автомобиля провоцирует злоумышленников на дургие преступления — например, кражу сидений, медиасистемы или запасного колеса.

И вообще, в последнее время рядовых автомобилистов — притом не только штатовских, но и российских — преследует одна напасть за другой. Сначала страну накрыла волна краж катализаторов… Ну, а теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», к нашему брату подкралась новая опасность.