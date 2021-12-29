Эксперты уверены: у дизельных двигателей нет достойной альтернативы

В условиях высоких температур внутри цилиндров двигателя при сгорании топлива образуется большое количество вредных соединений, а в дизельных двигателях в силу специфики процесса горения особенно важно обеспечивать требования по выбросу оксидов азота. И хотя технологии очистки выхлопных газов постоянно совершенствовались, проблема остается актуальной.

Одно из самых эффективных решений предложила компания Bosch. Ее разработка — система очистки выхлопных газов Denoxtronic — сегодня используется в большинстве современных дизельных автомобилей и другой технике.

Система Denoxtronic дозирует и впрыскивает под давлением 32,5-процентный водный раствор карбамида (запатентованное название AdBlue) в поток выхлопных газов, где при участии каталитического нейтрализатора методом селективной каталитической нейтрализации (SCR) вредные оксиды азота преобразуются в воду и азот.

Тем самым токсичность отработавших газов снижается. Работой системы управляет отдельный блок, который следит за тем, какое количество AdBlue и с какой периодичностью должно подаваться в поток выхлопных газов в зависимости от фактических условий работы двигателя и состава выхлопных газов.

При это в системе Denoxtronic установлен специальный фильтр. Через каждые 120 — 320 тысяч километров (в зависимости от регламентов техобслуживания той или иной модели автомобиля) их необходимо менять. Периодичность такой замены определяется автопроизводителем — и нарушать установленные сроки не следует, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом всей системы.