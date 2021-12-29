Эксперты уверены: у дизельных двигателей нет достойной альтернативы

Фото производителя.
Во многих сферах (коммерческих перевозках, строительстве, сельском хозяйстве и других) достойной альтернативы дизельным двигателям не появится еще долгое время, уверены специалисты компании Bosch. При этом судьба двигателей внутреннего сгорания сегодня во многом зависит от того, насколько эффективными будут применяемые системы очистки выхлопных газов.
Алексей Кованов

В условиях высоких температур внутри цилиндров двигателя при сгорании топлива образуется большое количество вредных соединений, а в дизельных двигателях в силу специфики процесса горения особенно важно обеспечивать требования по выбросу оксидов азота. И хотя технологии очистки выхлопных газов постоянно совершенствовались, проблема остается актуальной.

Одно из самых эффективных решений предложила компания Bosch. Ее разработка — система очистки выхлопных газов Denoxtronic — сегодня используется в большинстве современных дизельных автомобилей и другой технике.

Система Denoxtronic дозирует и впрыскивает под давлением 32,5-процентный водный раствор карбамида (запатентованное название AdBlue) в поток выхлопных газов, где при участии каталитического нейтрализатора методом селективной каталитической нейтрализации (SCR) вредные оксиды азота преобразуются в воду и азот.

Тем самым токсичность отработавших газов снижается. Работой системы управляет отдельный блок, который следит за тем, какое количество AdBlue и с какой периодичностью должно подаваться в поток выхлопных газов в зависимости от фактических условий работы двигателя и состава выхлопных газов.

При это в системе Denoxtronic установлен специальный фильтр. Через каждые 120 — 320 тысяч километров (в зависимости от регламентов техобслуживания той или иной модели автомобиля) их необходимо менять. Периодичность такой замены определяется автопроизводителем — и нарушать установленные сроки не следует, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом всей системы.

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29 декабря 2021
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