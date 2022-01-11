Российские автовладельцы массово встречали Новый Год дома и без шампанского

Как всегда перед самым наступлением Нового Года, редакция портала «АвтоВзгляд» поинтересовалась у посетителей сайта их планами по поводу встречи 2022-го. Опыт показывает, что за несколько дней до 1 января исчезающе малое количество сограждан меняют свои планы на новогодние каникулы. И проводит их, в общем и целом, в заранее намеченном русле. Мы принимаем этот факт за отправную точку в наших выводах и верим, что озвученные в ходе нашего предновогоднего опроса задумки по поводу новогодних каникул по большей части претворяются в жизнь.

На рубеже 2021 и 2022 годов мы не стали мудрить и задали читателям вопрос, что называется, «в лоб»: «Где и как вы собираетесь провести новогодние каникулы?»

В предпраздничной суете на него откликнулось не так много респондентов по сравнению с обычным уровнем — немногим более 1000 человек. Однако этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы сделать более-менее репрезентативные выводы из ответов. Так, вполне прогнозируемо выяснилось, что провести новогодние каникулы за рубежами отечества в этом году решило минимальное количество наших читателей, — всего 2% от общего числа проголосовавших или 20 человек. Коронавирусные трудности с въездом-выездом из России — логичное объяснение для такого результата.