Российские автовладельцы массово встречали Новый Год дома и без шампанского

Как всегда перед самым наступлением Нового Года, редакция портала «АвтоВзгляд» поинтересовалась у посетителей сайта их планами по поводу встречи 2022-го. Опыт показывает, что за несколько дней до 1 января исчезающе малое количество сограждан меняют свои планы на новогодние каникулы. И проводит их, в общем и целом, в заранее намеченном русле. Мы принимаем этот факт за отправную точку в наших выводах и верим, что озвученные в ходе нашего предновогоднего опроса задумки по поводу новогодних каникул по большей части претворяются в жизнь.
На рубеже 2021 и 2022 годов мы не стали мудрить и задали читателям вопрос, что называется, «в лоб»: «Где и как вы собираетесь провести новогодние каникулы?»
В предпраздничной суете на него откликнулось не так много респондентов по сравнению с обычным уровнем — немногим более 1000 человек. Однако этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы сделать более-менее репрезентативные выводы из ответов. Так, вполне прогнозируемо выяснилось, что провести новогодние каникулы за рубежами отечества в этом году решило минимальное количество наших читателей, — всего 2% от общего числа проголосовавших или 20 человек. Коронавирусные трудности с въездом-выездом из России — логичное объяснение для такого результата.
Гораздо сильнее поразило то, что в зимнее путешествие по России на автомобиле (то есть без сложностей с пересечением границ) отправилось не многим больше наших коллег-автовладельцев — всего 4% (38 опрошенных). Отмечать Новый Год на даче решились тоже не так чтобы много россиян — всего 10% (103 пользователя). Уже кое что, как говорится. Нас не особо удивило даже то, что больше половины автовладельцев — целых 55% (585 человек) решили вообще никуда не ездить в течение прошедших каникул и остаться дома. Новый Год, как никак, все-таки семейный праздник, «скрепы» — наше все и так далее…
Но самое неприятное открытие мы сделали, когда посчитали ответы на последний вопрос! Целых 30% респондентов (327 человек) ответили, что у них нет денег даже на приобретение шампанского, с которым вековая традиция требует встречать Новый Год!
Полагаем, что любые комментарии к этому результату опроса будут излишни. Когда треть респондентов не может себе позволить даже бутылку игристого в новогоднюю ночь — это уже совсем не весело.