Актер Борис Щербаков «топит» за освобождение пьяного «аварийщика» Михаила Ефремова

Актер Борис Щербаков считает, что его друг и коллега Михаил Ефремов должен быть освобожден условно-досрочно. По его словам, даже за убитого в пьяном ДТП человека артист свое получил сполна. Между тем, лауреат Государственной премии СССР добавил, что никогда бы не позволил себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

На мой взгляд, Мишка уже достаточно наказан, его могли бы уже и выпустить на свободу условно-досрочно, — заявил Борис Щербаков в беседе с телеведущим программы «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.

Напомним, что буквально недавно отпустить из мест лишения свободы Михаила Ефремова потребовал Никита Джигурда. Актер счел необходимым даже направить на имя Президента России Владимира Путина прошение о помиловании «звездного» арестанта.

Между тем, осужденный к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима Михаил Ефремов по-прежнему находится в одном из исправительных учреждений в Белгородской области, где трудится в швейном цехе локальной промышленной зоны. Впрочем, за время пребывания в «лагере» он не получил ни единого рапорта о нарушении режима содержания, находясь на хорошем счету у администрации, что в последующем будет учтено при рассмотрении ходатайства на УДО.