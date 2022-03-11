На Украине начали отбирать фуры с российскими номерами

Седельные тягачи на российских номерах вместе с полуприцепами отправятся в прифронтовые районы страны.

Раньше эти фуры пополняли склады оккупантов, теперь они помогут украинской армии и населению, — говорится в сообщении.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий в принудительном порядке изымать объекты, которые являются собственностью РФ, включая ее резидентов. Большегрузы будут выполнять потребности Украины с прицелом на «военную необходимость».

Напомним, что буквально на днях в Незалежной стали отбирать фуры с белорусскими номерными знаками, попутно громя и разрисовывая машины местной символикой.