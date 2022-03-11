В России начал дешеветь бензин на «автозаправках»

В ряде регионов России зафиксировано заметное падение цен на бензоколонках. Это произошло в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае. В московском регионе владельцы автозаправочных комплексов корректировать ценники в сторону снижения не торопятся.

Эксперты объясняют происходящее тем, что российские НПЗ в последнее время нарастили выпуск моторного топлива. Параллельно белорусские производители бензина переориентировали часть своих поставок с рынков Украины и Прибалтики на Россию.

В результате с конца февраля Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа фиксирует падение оптовых цен на бензин АИ-92 на 24,5% — до 36 880 рублей за тонну. Параллельно АИ-95 подешевел на 22% — до 40 180 рублей за тонну, сообщает РБК.