Европейские дальнобойщики продолжают бастовать из-за роста цен на топливо

Коллапс грозит обернуться дефицитом продуктов питания в розничных магазинах, так как водители фур попросту отказываются работать.

Дальнобойщики, шокированные повышением цен на топливо, массово вышли на акции протеста. Их поддержали и фермеры, и рыбаки, и представители сельскохозяйственной деятельности.

Между тем, на польской границе продолжаются стычки между агрессивно настроенными активистами и водителями большегрузов с российскими и белорусскими регистрационными знаками. А на Украине злоумышленники и вовсе отбирают у наших перевозчиков автомобили.