Европейские дальнобойщики продолжают бастовать из-за роста цен на топливо

Фото: note.com
Европейские дальнобойщики отказываются работать себе в убыток из-за резкого скачка цен на топливо. Массово бастуют водители в Италии, Испании и во Франции. Стоимость «горючки» повысилась на 15—20%. Логистика в ступоре.
Лика Затворная

Коллапс грозит обернуться дефицитом продуктов питания в розничных магазинах, так как водители фур попросту отказываются работать.

Дальнобойщики, шокированные повышением цен на топливо, массово вышли на акции протеста. Их поддержали и фермеры, и рыбаки, и представители сельскохозяйственной деятельности.

Между тем, на польской границе продолжаются стычки между агрессивно настроенными активистами и водителями большегрузов с российскими и белорусскими регистрационными знаками. А на Украине злоумышленники и вовсе отбирают у наших перевозчиков автомобили.

кризис, большегрузы, коммерческий транспорт, украина, санкции
28 марта 2022
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