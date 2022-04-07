Производство бензина в России может полностью остановиться из-за санкций

Крупные российские вертикально интегрированные нефтяные компании оказались в ситуации, когда над их нефтеперерабатывающими предприятиями нависла реальная угроза остановки. Она связана с тем, что в процессе переработки нефти, помимо бензина, керосина, дизтоплива и прочих углеводородов получается и самая вязкая и нелетучая фракция — мазут.

В последнее время отгрузки мазута зарубежным потребителям сильно затруднились. Компаниям приходится хранить его излишки в России. На сегодняшний момент свободные объемы в хранилищах практически закончились.

Дальнейшее производство бензина возможно лишь при возможности куда-то девать получающийся при этом мазут. Его можно было бы использовать в качестве топлива для ТЭЦ вместо природного газа. Однако многие сорта российской нефти, в особенности добываемой в Татарстане, характеризуются повышенным содержанием серы.

Соответственно, сжигание высокосернистого мазута грозит энергетическим компаниям экологическими штрафами. Поэтому, чтобы не останавливать выпуск моторного топлива в России, нефтяники предлагают хотя бы временно отменить санкции за вред экологии для электростанций, сообщает «Коммерсант».