«Пьяного авариийщика» Михаила Ефремова трясут в колонии на деньги

Фото: АвтоВзгляд
Пока адвокат устроившего «пьяную» аварию актера Михаила Ефремова жалуется председателю Верховного суда в надежде скостить срок своему подзащитному, с артиста вновь требуют деньги. Похоже, смертельное ДТП «гражданин поэт» запомнит надолго.
Лика Затворная

Как выяснилось, в Хамовнический суд поступил иск от страховой компании, намеренной взыскать с Михаила Ефремова свыше 700 000 рублей за выплаты семье погибшего в резонансном ДТП Сергея Захарова, включая расходы на ремонт автомобиля потерпевшей стороны. Правда, «ефремовский» адвокат Петр Хархорин пока не подтвердил получение извещения о поступивших Фемиде исковых требований.

Сам осужденный за 15 месяцев нахождения в исправительной колонии продолжает работать в промышленной зоне, где успел получить немало поощрений и благодарностей от администрации ИК−4. Все это должно сыграть положительную роль в ходе принятия решения об условно-досрочном освобождении заключенного. Пока же защитник Михаила Ефремова продолжает добиваться снижения срока в вышестоящих инстанциях.

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25 мая 2022
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