Цены топлива на украинских АЗС вырастут на 90%

Фото: АвтоВзгляд
После отмены правительственного регулирования цен на бензин стоимость «горючки» на Украине вырастит на 87%. Если в абсолютных цифрах, то за литр 95-го в Незалежной на автозаправках страны бдут просить по 75 гривен, что в переводе на наши деньги составляет без малого 150 рублей.
Лика Затворная

О резком и неминуемом подорожании цен на топливо сообщил РИА «Новости» эксперт украинского топливного рынка Сергей Куюн. Причем АИ−92 в стране днем с огнем не сыщешь. На автозаправочных комплексах торгуют 95-м бензином, который поставляется на Украину из Европы.

До отмены регуляции прайсов на горючее, напомним, литр обходился в розницу за 40 гривен. Судя по всему, подорожание вынудит украинцев массово отказаться от использования личного автотранспорта.

Между тем, в России цены на горючее — наоборот, продолжают снижаться. Летом, как прогнозируют эксперты портала «АвтоВзгляд», розничные прайсы «просядут» еще больше.

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АЗС, бензин, кризис, дизельное топливо, украина, санкции
25 мая 2022
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