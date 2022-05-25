Цены топлива на украинских АЗС вырастут на 90%

О резком и неминуемом подорожании цен на топливо сообщил РИА «Новости» эксперт украинского топливного рынка Сергей Куюн. Причем АИ−92 в стране днем с огнем не сыщешь. На автозаправочных комплексах торгуют 95-м бензином, который поставляется на Украину из Европы.

До отмены регуляции прайсов на горючее, напомним, литр обходился в розницу за 40 гривен. Судя по всему, подорожание вынудит украинцев массово отказаться от использования личного автотранспорта.

Между тем, в России цены на горючее — наоборот, продолжают снижаться. Летом, как прогнозируют эксперты портала «АвтоВзгляд», розничные прайсы «просядут» еще больше.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM