Зачем белорусские военные вдруг вывели законсервированную технику на дороги

По официальной версии, в Вооруженных Силах начался очередной этап «проверки сил реагирования». Военное руководство РБ разом проверит вооружения, военную и специальную технику, что содержатся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения.

Проверка не просто включает снятие образцов техники с хранения, но контрольный пробег для совершения маршей различной протяженности. При этом Минобороны соседней страны уточняет, что для выполнения мероприятий призыв военнообязанных не предусматривается.

Очевидно, что причина таких активностей — в спецоперации России на Украине. Но официально об этом не говорится… Между тем, беженцы, перебравшиеся в Россию из Мариуполя, удивились зарплатам на КамАЗе.

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