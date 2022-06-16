Таксистов не будут допускать к работе за дорожные прегрешения

Фото: АвтоВзгляд
Таксисты признаны главными виновниками ДТП в нашей стране. По данным аналитиков, водители машин с шашечками попадают в аварии в восемь раз чаще, чем другие участники дорожного движения. Вероятно, количество таких «таксомоторов» в скором времени резко сократится.
Лика Затворная

Депутаты Госдумы подготовили свежий законопроект, предусматривающий новые алгоритмы контроля за водителями автомобилей такси. Авторы инициативы предлагают инсталлировать в машины дополнительные специализированные устройства для слежения за действиями «рулевых».

В случае частого нарушения ПДД, а также неоплаты всего лишь трех штрафов ГИБДД, таксистов будут отключать от агрегаторов и не допускать к работе в сторонних организациях, занимающихся перевозкой.

Комитет Госдумы по защите конкуренции рассмотри законопроект 15 июля 2022 года.

Кстати сказать, россияне тоже обеспокоены безопасностью в такси. И согласно исследованию, большинство наших соотечественников категорически против того, чтобы за рулем «таксомоторов» ездили водители-мигранты, которые плохо ориентируются на проезжей части, создают аварийные ситуации, а также банально не знают маршруты следования, а порой даже и русского языка.

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16 июня 2022
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