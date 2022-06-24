В России массово перестали работать почти все сервисы такси

После 11 часов утра 24 июня в Москве и ряде крупных городов России начали фиксироваться массовые отказы систем бронирования такси. Глобальный сбой охватил мобильные сервисы практически всех крупных игроков этого рынка: «Яндекс Go», Uber, «Такси.ру», «Везет», «Ситимобил» и «Максим».

Проблемы наблюдаются, как у владельцев смартфонов на Android, так и на iOS. При попытке заказать машину система выдает сообщения типа: «Ошибка сервера», «Неизвестная ошибка», «Нет соединения» и тому подобные. Помимо столицы, информация о проблемах поступила также из Воронежа, Ставрополя, Дагестана и Ростовской области.

Специалисты компаний-агрегаторов, пытаются справиться с неполадками. Наблюдатели отмечают, что масштабы и степень серьезности сбоя, приключившегося одновременно с разными организациями, работающими на таксомоторном рынке страны, намекают на инспирированные извне причины произошедшего. Не исключено, что некие компьютерные злоумышленники таким образом атаковали серверы российских агрегаторов такси.