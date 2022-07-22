Кавказский шик: как переделывают автомобильные номера в постсоветских республиках

Стоит пересечь некогда легендарную, а ныне совсем безобидную Цукерову Балку, как мир открывается с новой стороны: начинается Кавказ во всей красе. Путнику предоставляется время для акклиматизации — ровно до поворота на Краснодар и Сочи. А вот если взять на себя смелость и поехать прямо, то путь-дорожка приведет сначала в Ставрополье, а потом и в республики. Впрочем, не заметить изменение атмосферы невозможно: машины едут иначе, водители и пешеходы ведут себя по-другому, местный колорит прорывается со всех сторон.
Хороший пример — широко распространенное правило уступить дорогу. Правда, здесь, на Кавказе, оно в основном распространяется на встречные машины, которые, обычно не размениваясь на знаки и разметку, обгоняют «тихоходов», используя всю ширину дорожного полотна. Придется двигаться на обочину, хочешь ты того или нет. На светофорах, например, действует правило «еще я и все», подразумевающее, что красный свет — это как бы еще немного зеленый, но чуть-чуть. Основной же аргумент — цвет и цена автомобиля. Черная Priora и, не побоюсь этого словосочетания, Toyota Camry — всегда спешат. Надо уважить. Про внедорожники и речи не идет — серьезные люди на серьезных лицах по серьезным делам.
Еще одним важным элементом «декора», отражающего статус владельца авто, теперь являются номера. Красивых и «значимых» букв и цифр хватило не всем, однако умельцы нашли новый способ порадовать «средний класс»: теперь автомобильные номера печатают на 3D-принтере, делая их более объемными. Выглядит непривычно, в глаза бросается, из потока выделяет. Однако местные сотрудники ГИБДД на подобные «ухищрения» внимания не обращают. По крайней мере — в туристический сезон, когда работы хватает с приезжими гостями. Однако, судя по количеству подобных номеров, с ними и зимой проблем нет.
С одной стороны — явное нарушение, ведь форма и процедура получения регистрационного знака закреплена законодательно. С другой — цифры и буквы те же, номер, как правило, чистый и порой даже более «читаемый», чем железный государственный, который, периодически, бывает мятым, ржавым и выгоревшим. Местные мифы гласят, что такой номер, из-за увеличенного рельефа, хуже читается камерой и позволяет владельцу допускать нарушения. Однако, это лишь вымыслы: камера видит ровно тоже, что и человеческий глаз. Никакие тени и отблески ее не обманут. Так что основная задача автомобильного номера, напечатанного на 3D-принтере — это выделиться. И он с ней, надо признать, справляется.