Кавказский шик: как переделывают автомобильные номера в постсоветских республиках

Стоит пересечь некогда легендарную, а ныне совсем безобидную Цукерову Балку, как мир открывается с новой стороны: начинается Кавказ во всей красе. Путнику предоставляется время для акклиматизации — ровно до поворота на Краснодар и Сочи. А вот если взять на себя смелость и поехать прямо, то путь-дорожка приведет сначала в Ставрополье, а потом и в республики. Впрочем, не заметить изменение атмосферы невозможно: машины едут иначе, водители и пешеходы ведут себя по-другому, местный колорит прорывается со всех сторон.

Хороший пример — широко распространенное правило уступить дорогу. Правда, здесь, на Кавказе, оно в основном распространяется на встречные машины, которые, обычно не размениваясь на знаки и разметку, обгоняют «тихоходов», используя всю ширину дорожного полотна. Придется двигаться на обочину, хочешь ты того или нет. На светофорах, например, действует правило «еще я и все», подразумевающее, что красный свет — это как бы еще немного зеленый, но чуть-чуть. Основной же аргумент — цвет и цена автомобиля. Черная Priora и, не побоюсь этого словосочетания, Toyota Camry — всегда спешат. Надо уважить. Про внедорожники и речи не идет — серьезные люди на серьезных лицах по серьезным делам.