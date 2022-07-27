У какого продавца лучше всего покупать подержанный автомобиль

Опрос, проведенный порталом «Авто.ру», показал: машины после одного или двух хозяев интересны большинству пользователей (по 29% соответственно). На большее количество владельцев согласны только 26% респондентов. При этом 16% вообще не посмотрят на число «бывших», самое главное — техническое состояние.

Для большинства респондентов (70%) пол предыдущего собственника особого значения не имеет. Однако, к возрасту покупатели присматриваются внимательнее! Чуть более 48% опрошенных считают, что лучше всего выбирать автомобиль, на котором ездили взрослые водители от 40 до 50 лет.

К людям 30–40 лет доверие испытывают 22%, их доля немного больше 22%. Владельцам старше 50 лет доверяют примерно 10% респондентов. И лишь 1% опрошенных считает, что покупать машину, прежде зарегистрированную на человека моложе 30 лет, — хорошая идея.

Таким образом, портрет идеального продавца автомобильного «секонд-хенда» выглядит так: это немолодые мужчина или женщина, что приобрели свой автомобиль новым или слегка подержанным. Остальные варианты россиянам кажутся гораздо менее привлекательными.

Вообще, из-за всех известных событий на отечественном авторынке воцарился настоящий хаос. Взять ту же «вторичку»: сейчас «бэушки» предлагаются по цене, превышающей изначальную, дилерскую. Да, с годами машина стала дороже новой!

В таких условиях приобретать машину с пробегом совсем невыгодно. А продавать? Что делать тем, кто раз планировал избавиться от своей «ласточки»: ждать или действовать? Ответ на этот вопрос нашел портал «АвтоВзгляд».