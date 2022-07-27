В Воронеже неизвестные намалевали букву Z на бортах десятков легковушек

О реакции владельцев новоиспеченных «Z-мобилей» ничего на данный момент неизвестно. Однако вряд ли каждый из них будет в восторге от непрошенных «новостей» в цветовом решении экстерьера личного авто.

Цели ночных Z-художников также не ясны. Возможно, они хотели таким образом проявить свой патриотизм. Либо наоборот — намеревались вызвать у десятков воронежских обывателей раздражение от подобного антуража.