Цены на дизель в России побили абсолютный рекорд

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Российские власти спровоцировали взлет биржевых цен на моторное топливо, изменив параметры нефтяного демпфера. Рядовой автомобилист вскоре ощутит это подорожание, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Цена дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 0,94%, до уровня 56 769 рублей за тонну. Это максимум, когда либо фиксировавшийся в ходе торгов.

Одновременно подорожал и бензин. В частности, Аи−92 теперь торгуется на уровне 43 793 рублей за тонну (рост — 2,29%,), а Аи−95 — взлетел до 50 105 рублей за тонну, прибавив 2,45%. В последний раз подобные цифры бензин демонстрировал середине марта текущего года.

Судя по всему, рост котировок на моторное топливо связан с очередными изменениями, которые накануне были внесены властями России в механизм так называемого нефтяного демпфера — системы, призванной, в конечном счете, сглаживать скачки цен на российских АЗС.

Напомним, что на днях был уменьшен размер выплат нефтяникам, производимых в рамка демпфера. Такое решение было принято в связи с тем, что сейчас российская нефть торгуется на внешних рынках с большим дисконтом. Компании ответили на такую меру властей повышением оптовых внутрироссийских цен на топливо. Теперь, вслед за биржевыми ценами, будут переписаны в сторону повышения и ценники на российских АЗС.

АЗС, бензин, цены на топливо, дизельное топливо
29 июля 2022
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