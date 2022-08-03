Депутат предложил штрафовать на 5000 рублей за неправильную парковку электросамоката

Депутат от «Единой России» саратовского Заксобрания Константин Денисов предложил коллегам по региональному парламенту принять закон, направленный против бесконтрольной и хаотичной парковки арендованных электросамокатов.

Текст законопроекта, впрочем, охватывает вообще все типы СИМ: велосипеды, моноколеса и тому подобные устройства. Такие индивидуальные средства передвижения будет запрещено оставлять на газонах, в цветниках, на территории прочих зеленых насаждений, возле памятников, мемориальных сооружений, воинских захоронений и на тротуарах шириной менее 1,5 метров.

За неправильную парковку электросамоката или «велика» его владельцу, в соответствии с предлагаемым поправкам в региональный закон «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области», будет грозить штраф в размере 500—1000 рублей. За повторно брошенный как попало на улице элктросамокат, согласно замыслу автора инициативы, наказание должно составить 2000–5000 рублей.