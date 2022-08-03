Депутат предложил штрафовать на 5000 рублей за неправильную парковку электросамоката

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Всевозможные средства индивидуальной мобильности (СИМ), используемые в прокате, судя по всему, настолько «достали» саратовского депутата от «Единой России», что он решил придумать специальный штраф для пользователей шеринговых сервисов, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Депутат от «Единой России» саратовского Заксобрания Константин Денисов предложил коллегам по региональному парламенту принять закон, направленный против бесконтрольной и хаотичной парковки арендованных электросамокатов.

Текст законопроекта, впрочем, охватывает вообще все типы СИМ: велосипеды, моноколеса и тому подобные устройства. Такие индивидуальные средства передвижения будет запрещено оставлять на газонах, в цветниках, на территории прочих зеленых насаждений, возле памятников, мемориальных сооружений, воинских захоронений и на тротуарах шириной менее 1,5 метров.

За неправильную парковку электросамоката или «велика» его владельцу, в соответствии с предлагаемым поправкам в региональный закон «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области», будет грозить штраф в размере 500—1000 рублей. За повторно брошенный как попало на улице элктросамокат, согласно замыслу автора инициативы, наказание должно составить 2000–5000 рублей.

электромобили
3 августа 2022
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