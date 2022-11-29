«Яндекс» разрешил таксистам брать попутчиков во время исполнения заказа

Фото: АвтоВзгляд
Похоже, популярный агрегатор такси решил превратиться в пресловутый «бла бла кар». Отныне пользователи тарифа «Эконом» при вызове машины с шашечками могут разделить свою поездку с незнакомыми пассажирами. Пусть не всегда сердито, но зато дешево.
Лика Затворная

Новая услуга «Вместе» теперь доступна в Москве и Санкт-Петербурге — одну и ту же машину могут заказать два незнакомых человека. Разумеется, стоимость поездки окажется ниже для каждого из них.

Алгоритмы Yandex Go автоматически подберут попутчика с самым подходящим маршрутом. В целом, это удобно, когда нужно поскорее доехать до места назначения, а автомобилей на линии попросту не хватает.

Кроме того, «Яндекс» вовсю продолжает эксплуатацию беспилотных такси. Вероятно, скоро живые водители и вовсе останутся без работы.

безопасность дорожного движения, дорога, трасса, такси
29 ноября 2022
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