Жестокие автоподставы на дорогах: водители, страховщики и МВД разводят руками

Как рассказал журналистам председатель Комитета ВСС по противодействию мошенничеству, генеральный директор «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов, в период с первого по третий квартал 2022 года в правоохранительный органы было подано без малого 5,5 тысяч заявлений по факту преступных действий, связанных с ДТП. По его словам, страховые компании понесли от рук мошенников более трех млрд. ущерба, а в сфере ОСАГО — 1,7 млрд. рублей.
Как правило, на дорогах страны орудуют не точечно, по 1—2 человека, а целыми организованными группами. Злоумышленники инициируют уже даже не фиктивные, а самые настоящие аварии. По-настоящему и сильно бьют транспорт потерпевших, а далее приступают к разводу. Примечательно, что на удочку попадаются не только ставшие без вины виноватыми автовладельцы, но и сами страховщики. Последних регулярно «грузят» на необходимость возмещения ущерба в ходе ДТП. Тем более, что проверить достоверность сведений зачастую попросту не представляется возможным. У страховых компаний нет даже доступа к дорожным камерам наблюдения.
«Мы обращаемся в прокуратуру, к губернаторам, мэрам городов, чтобы прийти к совместному решению, которое поможет остановить поток автоподстав и инсценировок ДТП со стороны определенных групп лиц. Ситуации сложно расследовать без предоставления дополнительной информации. Для этого требуется много времени, что приводит к лишним расходам со стороны страховых компаний, если им не удается доказать факт мошеннического действия», — заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.
Иными словами, бороться с преступниками на дорогах по-прежнему сложно. Читай — практически невозможно.
Как заметил заместитель гендиректора по защите активов «Ингосстрах» Александр Гуляев, многолетний опыт работы по противодействию злоумышленников показал, что одной из главных причин популярности таких преступлений является крайне низкий уровень информированности автовладельцев о правовых последствиях для самих мошенников. Проблема остро возникла после того, как был принят закон об ОСАГО, и под прицел тут же попали миллионы граждан, не имеющих достаточных знаний о рынке страхования'.
Кстати, не обязательно быть юридически подкованным, чтобы распознать машину автоподставщиков. О всех признаках, указывающих на то, что вас хотят превратить в жертву на дороге, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Будьте бдительны: заметив такой автомобиль, следует тут же обратиться к правоохранителям или позвонить по номеру вызова экстренных служб 112.