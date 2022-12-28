Жестокие автоподставы на дорогах: водители, страховщики и МВД разводят руками

Как рассказал журналистам председатель Комитета ВСС по противодействию мошенничеству, генеральный директор «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов, в период с первого по третий квартал 2022 года в правоохранительный органы было подано без малого 5,5 тысяч заявлений по факту преступных действий, связанных с ДТП. По его словам, страховые компании понесли от рук мошенников более трех млрд. ущерба, а в сфере ОСАГО — 1,7 млрд. рублей.

Как правило, на дорогах страны орудуют не точечно, по 1—2 человека, а целыми организованными группами. Злоумышленники инициируют уже даже не фиктивные, а самые настоящие аварии. По-настоящему и сильно бьют транспорт потерпевших, а далее приступают к разводу. Примечательно, что на удочку попадаются не только ставшие без вины виноватыми автовладельцы, но и сами страховщики. Последних регулярно «грузят» на необходимость возмещения ущерба в ходе ДТП. Тем более, что проверить достоверность сведений зачастую попросту не представляется возможным. У страховых компаний нет даже доступа к дорожным камерам наблюдения.

«Мы обращаемся в прокуратуру, к губернаторам, мэрам городов, чтобы прийти к совместному решению, которое поможет остановить поток автоподстав и инсценировок ДТП со стороны определенных групп лиц. Ситуации сложно расследовать без предоставления дополнительной информации. Для этого требуется много времени, что приводит к лишним расходам со стороны страховых компаний, если им не удается доказать факт мошеннического действия», — заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.