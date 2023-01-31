Какие российские запчасти можно смело покупать для своего авто

Ремонт автомобиля сегодня — разрыв шаблона и экзамен на прочность. Запчастей в наличии мало, оригинальных — днем с огнем не сыскать, цены уже не кусаются, а грызут. Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю, государство всеми силами наращивает количество маршрутов из Китая. Вот уже и железная дорога рапортует, что число грузовых составов из Поднебесной увеличат до 10 штук в неделю.

Однако за всем этим «восточным экспрессом» как-то забывается, что в России тоже есть заводы, которые могут и умеют производить столь нужные сейчас элементы автомобиля. Более того, они их производят, несмотря на засилье эффективных менеджеров с дипломами MBA.

Были времена, когда выпускали все сами, но потом случилось «светлое будущее», приведшее к массовому переходу предприятий на арендный бизнес, а сами конвейеры стали заниматься не сборкой товаров народного потребления, а переклейкой стикеров с иероглифами на более понятные. Впрочем, дело медленно, но верно возвращается на круги своя: вот и еще один важный элемент автомобиля научились делать в России из российской же стали — поддоны картеров.