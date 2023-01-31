Какие российские запчасти можно смело покупать для своего авто

Ремонт автомобиля сегодня — разрыв шаблона и экзамен на прочность. Запчастей в наличии мало, оригинальных — днем с огнем не сыскать, цены уже не кусаются, а грызут. Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю, государство всеми силами наращивает количество маршрутов из Китая. Вот уже и железная дорога рапортует, что число грузовых составов из Поднебесной увеличат до 10 штук в неделю.
Однако за всем этим «восточным экспрессом» как-то забывается, что в России тоже есть заводы, которые могут и умеют производить столь нужные сейчас элементы автомобиля. Более того, они их производят, несмотря на засилье эффективных менеджеров с дипломами MBA.
Были времена, когда выпускали все сами, но потом случилось «светлое будущее», приведшее к массовому переходу предприятий на арендный бизнес, а сами конвейеры стали заниматься не сборкой товаров народного потребления, а переклейкой стикеров с иероглифами на более понятные. Впрочем, дело медленно, но верно возвращается на круги своя: вот и еще один важный элемент автомобиля научились делать в России из российской же стали — поддоны картеров.
Увы, железный таз, в котором хранится моторное масло, подвержен целому ряду «внешних факторов». Его несложно пробить, однажды уткнувшись в камень на грунтовке, да и могучие дорожные соли к нему немилостивы — гниет он чрезвычайно быстро. А с железной защитой — и того быстрее, ведь промывать скопившуюся глину и прочие прелести русской дороги доводится лишь раз в год — на ТО. А этого недостаточно.
Таким нехитрым образом каждый владелец автомобиля старше 5 лет приходит к потребности замены поддона картера. Смотрим оригинал — вытираем пот вперемешку со слезами: цена пятизначная, ждать от 30 до 60 дней. А сейчас-то как ездить? Пальцем или пластырем залепить дыру? Или масло каждый день доливать?
Российские производители все же услышали своего покупателя и, ничтоже сумняшеся, начали штамповать «тазики». Например, для Mitsubishi Lancer, который широко знаменит своим пристрастием к ржавчине и гнилыми картерами, запчасть, подходящую ко всем модификациям, теперь делают на Ярославском моторном заводе. На свой редакционный «Лансер» мы, к слову, поставили именно такую, ведь стоила она в 5 раз дешевле оригинала и была в наличии. Деталь полностью прошла экзамен на геометрию, четко встала на свое место и «не пропускает», а капель масла под машиной с тех пор стало значительно меньше.
Оказывается, не только в презентации умеем? Может быть, и еще что-нибудь начнем производить?